Генетика любви. Селина Катрин
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Генетика любви. Селина Катрин

Генетика любви. Селина Катрин (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези667 мин16+

Сюжет

«Генетика любви» – фантастический роман, входит в цикл «Федерация Объединённых Миров», жанр любовная фантастика, космическая фантастика. Ориелла – замужняя дама с двумя детьми, которая давно мечтает о разводе, вот только на планете Цварг их официально не существует. Жизнь Ориеллы переворачивается вверх дном, когда на её пути встречается привлекательный профессор генетики. Себастьян Касс изучает проблему рождаемости у расы и находится в поисках молодой невесты. Почему же он так добивается развода для Ориеллы?

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