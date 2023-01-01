Генетика любви. Селина Катрин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Генетика любви» – фантастический роман, входит в цикл «Федерация Объединённых Миров», жанр любовная фантастика, космическая фантастика. Ориелла – замужняя дама с двумя детьми, которая давно мечтает о разводе, вот только на планете Цварг их официально не существует. Жизнь Ориеллы переворач�ивается вверх дном, когда на её пути встречается привлекательный профессор генетики. Себастьян Касс изучает проблему рождаемости у расы и находится в поисках молодой невесты. Почему же он так добивается развода для Ориеллы?



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