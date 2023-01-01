Ген Рафаила. Катя Качур (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Он – командир по должности, она – по жизни. Он – способен на подвиг, она – на убийство. Он вырастил сына, она – десятки детдомовцев. Они одиноки и вынуждены жить под одной крышей. Генерал полиции в отставке и его теща – сельская учительница литературы. В маленьком домике заволжской деревни Ана�толь и Батутовна ежедневно ведут кровопролитные бои. И, кажется, у них нет ничего общего. Кроме одного врага на двоих – беглого зэка Рафаила. Именно схватка с собственным прошлым в его лице выводит жизнь непримиримых родственников на новый уровень…



Ген Рафаила слушать на видеосервисе Wink.