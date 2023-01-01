Гэм. Эрих Мария Ремарк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Гэм» относится к раннему периоду творчества писателя и является попыткой Ремарка проникнуть в психологию свободной женщины. Гэм путешествует по миру в поисках впечатлений и страстей… Роскошь высшего света и экзотика самых дальних уголков Юго-Восточной Азии, погони и убийства… Слуш�ателю откроется очень непривычный Ремарк. Ремарк, еще не успевший стать реалистом.



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