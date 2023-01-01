WinkАудиокнигиГде зреют апельсины: Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых по Ривьере и Италии. Николай Лейкин
Где зреют апельсины: Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых по Ривьере и Италии. Николай Лейкин (книга, 1900) слушать онлайн
1900, Аудиокнига
Русская литература, Классика870 мин12+
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Сюжет
Студия АРДИС предлагает вашему вниманию рассказ о путешествии супругов Николая Ивановича и Глафиры Семeновны Ивановых за границу – в Италию. Супруги, знакомые слушателям по книгам «Наши за границей» и «Под южными небесами», в своих поездках постоянно попадают в уморительно смешные ситуации.
Где зреют апельсины: Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых по Ривьере и Италии слушать на видеосервисе Wink.