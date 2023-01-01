Где зреют апельсины: Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых по Ривьере и Италии. Николай Лейкин (книга, 1900) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию рассказ о путешествии супругов Николая Ивановича и Глафиры Семeновны Ивановых за границу – в Италию. Супруги, знакомые слушателям по книгам «Наши за границей» и «Под южными небесами», в своих поездках постоянно попадают в уморительно смешные ситуации.



Где зреют апельсины: Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых по Ривьере и Италии слушать на видеосервисе Wink.