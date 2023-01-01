Где-то во Франции. Дженнифер Робсон (книга, 2020) слушать онлайн

НОВИНКА ОТ АВТОРА РОМАНА «ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВЫ»! Когда «лампы гаснут по всей Европе», над миллионами людей сгущается тень… Леди Элизабет хочет быть независимой, путешествовать по миру и – вот выдумщица – выйти замуж по любви. Она сбегает из родительского дома, мечтая стать полезной обществу. Но Первая мировая война вносит страшные коррективы в судьбу миллионов. Так из леди Элизабет она становится просто Лилли, попадает в прифронтовую зону, где перевозит раненых с места битвы в полевой лазарет. Будущее туманно, все близкие люди далеко и, кто знает, живы ли. Но даже во тьме можно отыскать источник света. «У Дженнифер Робсон определенно есть дар описывать стремления и надежды простых людей в эпоху перемен». – Shelf Awareness



Где-то во Франции слушать на видеосервисе Wink.