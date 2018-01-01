Где-то там…. Константин Муравьев (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного российского писателя-фантаста Константина Муравьева «Где-то там…» – первую в серии «Миры за гранью». Молодой человек волею случая и исполнительности одного молодого стажера попадает в странный и необычный мир, где на каждом шагу его ждут новые открытия и приключения. Где каждый может оказаться либо другом, либо врагом. Где помощь может прийти отовсюду, от маленького и смешного зверька, до таинственного помощника или огромного костяного демона. Мир, где магия плотно вошла в жизнь окружающих ее существ, вплелась в структуру этого нового и таинственного мира. Мира находящегося за границами нашей реальности, и лежащего в глубине неизведанного пространства, куда забросила судьба нашего соотечественника. Мира находящегося где-то там… ©



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