Где-то рядом. Сергей Савинов,Антон Емельянов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Где-то рядом» – роман Антона Емельянова и Сергея Савинова, семнадцатая книга цикла «Мир Карика», жанр LitRPG, боевое фэнтези, попаданцы. Башни духов связывают части мироздания. Демиурги сражаются за право управлять тысячами богов центральных и внешних миров. Кот продолжает видеть сны о том, что мир будет разрушен. Несмотря ни на что! Это судьба? Или, как обычно, чей-то план, и надо просто разгадать загадку, а потом надавать по наглой… бледной роже?



Где-то рядом слушать на видеосервисе Wink.