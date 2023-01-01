Гаврюша и Красивые. Андрей Белянин,Игорь Касилов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все началось с того, что первоклассник Егорка обнаружил у себя в квартире домового. Обычного, невысокого, с рыжей бородой, в лаптях и рубашке навыпуск. Правда, рассказывать сказки на ночь его новый друг не умел. Зато отлично втягивал в саму сказку и Егора, и его родителей, а потом и сама сказка ре�шила заявиться в реальный мир. Почему нет? Тем более что получением диплома и сертификата на волшебство домовой Гаврюша так и не озаботился. Но колдовать без разрешения – это ж куда веселее!



Гаврюша и Красивые слушать на видеосервисе Wink.