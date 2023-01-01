«Gaudeamus». Леонид Андреев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Занавес открывается. На сцене квартира Дины Штерн – богато обставленная гостиная в открытую дверь видна столовая с сервированным столом. Много картин, цветы. У рояля, под аккомпанемент Дины Штерн, собравшись кружком, поют студенты и курсистки, все земляки-стародубовцы. Дирижирует Тенор. Тол�ько двое сидят в стороне: Стамескин и Онучина…»



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