Гарпия в Академии. Маргарита Блинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Послушайте новую книгу Маргариты Блиновой о событиях, которые разворачиваются в Академии магического искусства. …Всех гарпий, и в особенности меня, бесят недалeкие люди. Бесят студенты, не думающие головой. Напрягают некомпетентные преподаватели Академии. Раздражают повара, издевающиеся над самой сутью понятия «кулинария». Приводит в ярость Эрг Гай Кьяри, декан и по совместительству мой надзиратель. Стоило мне только появиться в «гостеприимных» стенах Академии, как этот ящер-переросток стал активно лезть в дела, совершенно его не касающиеся. И мало того, что завалил меня бумажной работой, так ещe и раскрыл тщательно спланированный мною замысел. Все гарпии, и в особенности я, долготерпением не отличаются. Так что можете не сомневаться: кто-то по-крупному попал! Маргарита Блинова – молодая писательница, автор произведений в стиле молодeжного фэнтези.



Гарпия в Академии слушать на видеосервисе Wink.