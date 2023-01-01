Гарпия в Академии. Драконы не сдаются. Маргарита Блинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Маргарита Блинова – молодая писательница, автор произведений в стиле молодeжного фэнтези. Послушайте еe вторую книгу о событиях, которые разворачиваются в Академии магического искусства. …Всех гарпий, и в особенности меня, раздражают ограниченные люди. Ненавижу проверки Министерства магического образования! Бесят коллеги, которые с чего-то решили избавиться от такой замечательной меня. Напрягает неизвестный, задавшийся целью уничтожить ар-теро, а прежде прочих одну конкретную представительницу этого вида. Но больше всего вымораживает Эрг Гай Кьяри, декан, дракон и, по нелепой случайности, мой любимый мужчина. Пока меня не было, он все тщательно продумал и настроил против меня весь коллектив. Устранить задумал! Да ещe завeл новую пассию, которую подтянул к делу. Все гарпии, и в особенности я, добротой и терпением не отличаются. Так что вы, наверное, уже поняли, что будущей бывшей не позавидуешь!



Гарпия в Академии слушать на видеосервисе Wink.