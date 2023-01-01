Гаргантюа и Пантагрюэль (в пересказе для детей). Франсуа Рабле (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Знаменитый эпос о семье великанов, созданный в эпоху Возрождения – своего рода уникальное произведение мировой литературы. Посвященный воспитанию в себе Человека с большой буквы и прославляющий ученость, культуру и гуманизм, он одновременно изобилует откровенным, грубоватым юмором, столь понятным людям того времени. Но благодаря пересказу замечательного русского поэта Н.А. Заболоцкого мы смело можем познакомить детей с историей о том, как рос и учился один необыкновенный младенец, которого выкармливали «семнадцать тысяч девятьсот тринадцать коров».



Гаргантюа и Пантагрюэль (в пересказе для детей) слушать на видеосервисе Wink.