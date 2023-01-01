Гарем. Реальная жизнь Хюррем. Колин Фалконер (книга, 2024) слушать онлайн

Добро пожаловать в захватывающий мир султанов, наложниц, интриг, страстей и опасных приключений! «Гарем. Реальная жизнь Хюррем» Колина Фалконера – это захватывающая история о предательстве, мести и убийствах, охватывающая четыре десятилетия. От средневековой Венеции до невольничьих рынков Алжира, от гор Персии до дворца Топкапы в Стамбуле. Сулейман Великолепный, величайший султан Османской империи, должен защитить свое наследие любой ценой. На полях сражений и за воротами запретного дворца его сыновья и визири оказываются втянутыми в смертельную интригу за абсолютную власть. Наложницы соревнуются за его благосклонность, чего бы это им ни стоило. Одна из них – Хюррем. Она знает, что есть только один выход из золотой тюрьмы султана: привлечь его внимание и родить ему ребенка. В Венеции Аббас – импульсивный и упрямый сын городского военачальника. Он пускается в безрассудное романтическое приключение с ужасающими и невообразимыми последствиями. Ирония судьбы сводит Аббаса и Хюррем в византийском мире османского двора. Их интриги угрожают будущему османского престола, и если их разоблачат, им обоим грозит ужасная смерть.





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