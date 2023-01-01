Гамлет в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Дмитрия. Уильям Шекспир,Дмитрий Быков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию «Трагедию о Гамлете, принце датском» в оригинальном исполнении Дмитрия Быкова – талантливого современного прозаика, поэта, публициста и литературоведа. «Гамлет» – одна из самых известных пьес Шекспира, и одна из самых знаменитых пьес в мировой драматургии. После смерти короля Дании на троне оказывается его брат Клавдий, женившись на овдовевшей королеве – матери Гамлета. Гамлету же является призрак отца и рассказывает правду о своей смерти – во время сна его отравил брат. Призрак требует мести, и Гамлет, чтобы скрыть свою цель и проверить слова призрака, притворяется безумцем… В аудиокнигу также включена лекция – увлекательный рассказ Дмитрия Быкова о только что прочитанной повести.



Гамлет в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Дмитрия слушать на видеосервисе Wink.