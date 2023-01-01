Гамлет. Уильям Шекспир (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Принцу Гамлету является призрак его отца, чтобы открыть страшную тайну: король умер не своей смертью, он был отравлен собственным братом, который стремился завладеть его короной и королевой. Гамлет клянется отомстить за отца и разоблачить отчима, но на его стороне лишь признание бестелесного духа, невидимого остальным людям? Да и убийца, заподозрив неладное, пытается тайно убрать юного принца со своей дороги.



Гамлет слушать на видеосервисе Wink.