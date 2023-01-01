Galsworthy, John. The Apple-Tree / Яблоня. Джон Голсуорси (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Голсуорси Джон – один из ведущих писателей-реалистов в английской литературе XX века, Нобелевский лауреат 1932 г. Первая любовь для Меган, героини рассказа «Яблоня», оказалась последней. Девушка не смогла пережить предательство любимого человека и ушла из жизни. Страшная развязка любовной истории настигает виновника происшествия в зрелом возрасте: «Что же я сделал плохого?» – спрашивает себя респектабельный, добропорядочный господин и не находит ответа... Аудиокнига на английском и русском языках.



Galsworthy, John слушать на видеосервисе Wink.