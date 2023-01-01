Галактика мозга. Сергей Бакшеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Детектив-триллер о гениальном ученом. Ему мешает завистник-конкурент и тайный, но очень опасный враг. Ученый теряет работу и семью, но продолжает идти к цели. Сумеет ли он пробиться через непонимание и предательство? «Ты провел чудовищный эксперимент и до сих пор не объяснил его суть». «Чудови�ще происходит от слова „чудо“. Это чудо, которое боятся, потому что не понимают». «Наука для того и существует, чтобы развенчивать чудеса».



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