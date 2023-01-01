Галактическая няня. Мика Ртуть (книга, 2020) слушать онлайн

«Галактическая няня» – фантастический роман Мики Ртуть, жанр юмористическое фэнтези, любовная фэнтези. Кто сказал, что воспитатель – это не работа мечты? Когда красавец–наниматель предлагает путешествие в соседнюю галактику, задумываться глупо. Вперед, навстречу приключениям и фантастическ�ой любви! Вот только чужая планета полна неожиданностей, законы на ней странные, работодатель холоден, а его окружение явно принимает меня за кого–то другого. Но русские няни не сдаются! Победа над зелеными человечками будет за мной, а мистер Совершенство не устоит!



Галактическая няня слушать на видеосервисе Wink.