Гадюка. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Гадюка» – одной из известнейших работ великого русского и советского писателя Алексея Толстого. «Красный граф» – так называли советского писателя Алексея Николаевича, бывший эмигрант и титулованный дворянин, сумел не только преодолеть все преграды нового режима, но и стать любимцем и баловнем советской власти – сталинские премии и благополучная жизнь писателя мало отличались по уровню комфорта от дореволюционной. Алексей Толстой также являлся и личным другом Иосифа Сталина. Книга прочитана популярным артистом, телеведущим, режиссером и актером дубляжа Павлом Конышевым. «Когда появлялась Ольга Вячеславовна, в ситцевом халатике, непричесанная и мрачная, – на кухне все замолкали, только хозяйственно прочищенные, полные керосина и скрытой ярости, шипели примусы. От Ольги Вячеславовны исходила какая то опасность. Один из жильцов сказал про нее: – Бывают такие стервы со взведенным курком… От них подальше, голубчики… С кружкой и зубной щеткой, подпоясанная мохнатым полотенцем, Ольга Вячеславовна подходила к раковине и мылась, окатывая из под крана темноволосую стриженую голову. Когда на кухне бывали только женщины, она спускала до пояса халат и мыла плечи, едва развитые, как у подростка, груди с коричневыми сосками. Встав на табуретку, мыла красивые и сильные ноги. Тогда можно было увидеть на ляжке у нее длинный поперечный рубец, на спине, выше лопатки, розово блестящее углубление – выходной след пули, на правой руке у плеча – небольшую с...Слушайте книгу.



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