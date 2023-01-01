WinkАудиокнигиГадкие лебеди. Аркадий и Борис Стругацкие
Гадкие лебеди. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Русская литература534 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Повесть «Гадкие лебеди» посвящена судьбе художника в тоталитарном обществе и рассказывает о вторжении в повседневную жизнь провинциального городка таинственных сил, олицетворяющих будущее. Это будущее не во всем понятно и приятно герою «внутреннего» произведения, писателю Виктору Баневу, но оно все-таки лучше, чем откровенно деградирующее настоящее.
Гадкие лебеди слушать на видеосервисе Wink.