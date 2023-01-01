Гадкие лебеди. Аркадий и Борис Стругацкие
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Гадкие лебеди. Аркадий и Борис Стругацкие

Гадкие лебеди. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Русская литература534 мин12+
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Сюжет

Повесть «Гадкие лебеди» посвящена судьбе художника в тоталитарном обществе и рассказывает о вторжении в повседневную жизнь провинциального городка таинственных сил, олицетворяющих будущее. Это будущее не во всем понятно и приятно герою «внутреннего» произведения, писателю Виктору Баневу, но оно все-таки лучше, чем откровенно деградирующее настоящее.

Гадкие лебеди слушать на видеосервисе Wink.

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