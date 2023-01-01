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Функция. Часть 2. Виталий Останин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези584 мин18+
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Сюжет
Иван Польских был обычным студентом и его это полностью устраивало. Но недавно все изменилось. Теперь у него суперспособности, проблемы с законом и куча опасных врагов. И союзники, которых друзьями никак не назовешь. Что происходит по-прежнему не очень понятно, но ясно, что каша заваривается к�рутая – одни только разборки между кланами сверхлюдей чего стоят. А тут еще какая-то религиозная секта решила подмять под себя Новосибирск.
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