Фукусима, или История собачьей дружбы. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жизнь лабрадора-поводыря Трисона полна приключений и ответственности. Теперь перед ним стоит нелeгкая задача – изменить и скрасить жизнь его подопечных: ветерана МЧС Владимира Петровича и немецкой овчарки-спасательницы Фукусимы. Трисон – пeс опытный и сообразительный, но удастся ли ему подружиться со своими подопечными, защитить Петровича и Фукусиму от насмешек окружающих и помочь им снова радоваться жизни, несмотря ни на



Фукусима, или История собачьей дружбы слушать на видеосервисе Wink.