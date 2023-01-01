Фукусима, или История собачьей дружбы. Михаил Самарский
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Фукусима, или История собачьей дружбы. Михаил Самарский

Фукусима, или История собачьей дружбы. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

8.82020, Аудиокнига
Русская литература, Приключения387 мин12+

Сюжет

Жизнь лабрадора-поводыря Трисона полна приключений и ответственности. Теперь перед ним стоит нелeгкая задача – изменить и скрасить жизнь его подопечных: ветерана МЧС Владимира Петровича и немецкой овчарки-спасательницы Фукусимы. Трисон – пeс опытный и сообразительный, но удастся ли ему подружиться со своими подопечными, защитить Петровича и Фукусиму от насмешек окружающих и помочь им снова радоваться жизни, несмотря ни на

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