Фуггази-Джаз. Алексей Калугин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«– Дамы и господа! Через пятнадцать минут наш самолет покинет зону единого информационного пространства, после чего все имеющиеся у вас предметы личного пользования, созданные с помощью универсальных информационных носителей, дематериализуются. Не забывайте об этом, дабы не оказаться в нел�овком положении…»



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