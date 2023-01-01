Фронтир. Пропавшие без вести. Константин Калбазов
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Фронтир. Пропавшие без вести. Константин Калбазов

Фронтир. Пропавшие без вести. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези692 мин12+

Сюжет

Этот овраг в тайге, будь он неладен, действительно оказался порталом! И скорее всего, так же верно то, что вновь он откроется только через сто лет… Бесполезно биться лбом о невидимую стену, придется адаптироваться к новым реалиям. Сами по себе они вряд ли суровее, чем привычные русскому человеку, однако нравы тут попроще. Ни дать ни взять Дикий Запад времен покорения Америки: жаждущие крови дикари-аборигены, переселенцы, готовые на все, чтобы отвоевать себе место под солнцем, а еще бандиты всех мастей… И двое пришельцев – одни против целого мира.

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