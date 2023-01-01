Фронтир. Алексей Осадчук (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Алексей Осадчук – популярный писатель-фантаст, хорошо знакомый любителям книг в антураже ЛитРПГ. Представляем в аудиоформате его новую серию боевого фэнтези в модном сейчас направлении – бояръ-аниме. Цикл «Последняя жизнь» стал бестселлером как в российском самиздате, так и в переводе на английский язык на портале Amazon. В прежней жизни Джек был разносторонне одарён, обладал многими специфическими навыками. Если у кого-то из богачей возникали проблемы, Джек благодаря своим талантам решал их. Там, где другие неминуемо терпели неудачу, он выходил сухим из воды, выполнив чисто и качественно работу, за которую аристократы платили очень щедро. Прежняя жизнь Джека закончилась гибелью в бою с могущественным врагом. Но, как оказалось, это был вовсе не конец. По воле таинственной высшей сущности сознание Джека перенеслось в тело молодого аристократа, живущего в одном из магических миров мультивселенной. Теперь его зовут Макс Ренар. Он незаконнорождённый сын изменника, казнённого по приказу короля, потерявший свой дом и вынужденный прозябать в небольшом городке на западе королевства. Отныне это его новая жизнь. Последняя… Во второй книге Ренар решает отправиться на фронтир, чтобы ощутить Силу Тени. Но только избранные имеют доступ к знаниям и магии Тени, а причин её возникновения доподлинно не знает никто. Чем обернётся для героя эта опасная затея? Узнаете, прослушав аудиокнигу.



Фронтир слушать на видеосервисе Wink.