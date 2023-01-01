WinkАудиокнигиФрилансер. Путь к свободе, за которую платят. Ильгиз Валинуров
Фрилансер. Путь к свободе, за которую платят. Ильгиз Валинуров (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес264 мин16+
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Сюжет
Известный хэдхантер Ильгиз Валинуров, автор бестселлеров по поиску персонала и управлению карьерой, написал новую книгу «Фрилансер. Путь к свободе, за которую платят». Книга изобилует реальными примерами из работы фрилансеров и их заказчиков по всему миру. Дает пошаговый план старта и развития себя как успешного фрилансера. Содержит чек-листы, идеи, лайфхаки и вдохновляет на действия! «Если вы хотите за 20 дней пройти путь, который автор прошел за 20 лет, обязательно изучите эту книгу». Алексей Захаров, президент Superjob.ru
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