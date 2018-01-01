Фрейлина специального назначения. Молка Лазарева (книга, 2020) слушать онлайн

"Фрейлина специального назначения" – фантастический роман Молки Лазаревой, жанр любовное фэнтези. Кто такие фрейлины? Красивые девушки, которые вышивают крестиком, пудрят носики и таскаются за королевой? Ошибаетесь! Фрейлины – это те, кто должен прикрыть собой коронованную особу, прицельно попасть отравленной шпилькой в наемного убийцу, суметь определить на запах яд и распутать клубок дворцовых интриг. И учат их этому в Высшей Военной Академии Магии. Именно сюда мне почему-то удалось поступить и… сразу угодить в кучу неприятностей, опасностей и приключений. Я недовольна? Снова ошибаетесь! Ведь отныне моя жизнь уже никогда не будет скучной. © Лазарева Молка © ИДДК



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