WinkАудиокнигиФрейлина императрицы. Евгений Салиас де Турнемир
Фрейлина императрицы. Евгений Салиас де Турнемир (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения593 мин12+
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Сюжет
В конце XIX века граф Салиас – автор многочисленных исторических романов – опередил по читательской популярности на только русских собратьев по перу, но и европейских фаворитов развлекательного жанра: Дюма и Жюля Верна. В конце XX века романы Салиаса стали возвращаться к своему читателю. Во «Ф�рейлине императрицы» граф Салиас обращается к событиям своего излюбленного – XVIII – века.
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