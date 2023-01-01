Фрейлина императрицы. Евгений Салиас де Турнемир (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В конце XIX века граф Салиас – автор многочисленных исторических романов – опередил по читательской популярности на только русских собратьев по перу, но и европейских фаворитов развлекательного жанра: Дюма и Жюля Верна. В конце XX века романы Салиаса стали возвращаться к своему читателю. Во «Ф�рейлине императрицы» граф Салиас обращается к событиям своего излюбленного – XVIII – века.



Фрейлина императрицы слушать на видеосервисе Wink.