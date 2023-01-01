WinkАудиокнигиФрегат «Паллада». Иван Гончаров
Фрегат «Паллада». Иван Гончаров (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения8 мин12+
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Сюжет
Этот корабль назвали в честь дочери Зевса Афины Паллады, богини войны и победы его первым капитаном стал Павел Нахимов этот корабль был создан для великих открытий. В 1852 году «Паллада» вышла из Кронштадта и отправилась через Атлантику, Индийский и Тихий океаны к берегам Японии. На адмирала Путятина была возложена дипломатическая миссия, вместе с тем русская экспедиция на всем пути перехода « Паллады» занималась исследованием морей и океанов, производила картографическую съемку и опись бухт и побережий. Секретарем этой экспедиции был Иван Гончаров, который и описал их путешествие в цикле очерков «Фрегат „Паллада“».
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