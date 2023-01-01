Французский язык. Повседневное общение. Практика устной речи. Анна Иванченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаемое аудиоприложение к книге Анны Иванченко Французский язык. Повседневное общение. Практика устной речи" представляет собой сборник упражнений и заданий, направленных на формирование у учащихся речевых умений и социокультурных знаний, необходимых для осуществления устного пов�седневного общения. Материал, подлежащий усвоению, организован в 35 глав по тематическому принципу. Предназначено, главным образом, для студентов младших курсов языковых вузов, но может оказаться интересной для учащихся старших классов школ с углубленным изучением французского языка, а также для широкого круга читателей."



Французский язык слушать на видеосервисе Wink.