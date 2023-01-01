Французские песенки. Сборник. Народное творчество (Фольклор) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к книге "Французские песенки. Сборник". Дети с удовольствием слушают песни и поют сами. Поэтому данный сборник, в который входят французские детские фольклорные песенки, будет полезен на уроках французского языка. Когда ребята слушают и поют песни, они знакомятся с культурой страны изучаемого языка и незаметно для себя запоминают новые слова и выражения. Прекрасные иллюстрации также заинтересуют детей и помогут им лучше понять содержание песен. Для детей младшего и среднего школьного возраста, а также для всех любителей французской песни.



Французские песенки слушать на видеосервисе Wink.