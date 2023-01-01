Французские дети не плюются едой. Секреты воспитания из Парижа. Памела Друкерман. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда американская журналистка Памела Друкерман родила ребенка в Париже, она не стремилась следовать местным правилам воспитания. Однако заметила, что французские дети не плюются едой, не просыпаются по ночам с двух-трех месяцев, добровольно едят тушеный лук-порей, играют сами по себе, пока их родители пьют кофе. При этом парижские дети остаются детьми — шумными, любопытными и гениальными. Друкерман задалась вопросом: «Как этого достичь?» С блокнотом, спрятанным в сумке для подгузников, она отправилась на разведку. И в конце концов вызвала в Америке национальные дебаты о воспитании детей. Теплая, очаровательная книга пропитана юмором и мудростью. Естественным образом она превратилась в классическое руководство для всех родителей, которые стремятся превратить воспитание в удовольствие.



Французские дети не плюются едой слушать на видеосервисе Wink.