Французские дети не плюются едой. Секреты воспитания из Парижа. Памела Друкерман. Ключевые идеи книги.
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Французские дети не плюются едой. Секреты воспитания из Парижа. Памела Друкерман. Ключевые идеи книги.

Французские дети не плюются едой. Секреты воспитания из Парижа. Памела Друкерман. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология25 мин16+

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Сюжет

Когда американская журналистка Памела Друкерман родила ребенка в Париже, она не стремилась следовать местным правилам воспитания. Однако заметила, что французские дети не плюются едой, не просыпаются по ночам с двух-трех месяцев, добровольно едят тушеный лук-порей, играют сами по себе, пока их родители пьют кофе. При этом парижские дети остаются детьми — шумными, любопытными и гениальными. Друкерман задалась вопросом: «Как этого достичь?» С блокнотом, спрятанным в сумке для подгузников, она отправилась на разведку. И в конце концов вызвала в Америке национальные дебаты о воспитании детей. Теплая, очаровательная книга пропитана юмором и мудростью. Естественным образом она превратилась в классическое руководство для всех родителей, которые стремятся превратить воспитание в удовольствие.

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