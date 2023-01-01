Французская революция. История. Часть 3. Гильотина. Томас Карлейль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Выдающийся британский мыслитель, яркий представитель викторианской эпохи, Томас Карлейль создал произведение, ставшее классическим. В нем соединились историческая точность описания и живой, эмоциональный слог. Художественное осмысление падения Бастилии, похода женщин на Версаль, Вареннск�ого кризиса и казни Людовика XVI отчетливо выявили политическое мировоззрение Карлейля. Необычная для исторического исследования стилистика произведения позволяет читателю видеть события и портреты людей как бы при вспышках молнии – нарисованные с сочувствием и осуждением, юмором и печалью.



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