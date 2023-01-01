Французская революция. История. Часть 1. Бастилия. Томас Карлейль
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Французская революция. История. Часть 1. Бастилия. Томас Карлейль

Французская революция. История. Часть 1. Бастилия. Томас Карлейль (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература991 мин12+
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Сюжет

Выдающийся британский мыслитель Викторианской эпохи написал беспримерный классический труд, соединивший исторически точное описание и силу литературного слова. Художественное осмысление падения Бастилии, похода женщин на Версаль, Вареннского кризиса и казни Людовика XVI отчетливо выявили политическое мировоззрение Карлейля. Необычный стилистический эффект произведения позволяет читателю видеть события и портреты людей как бы при вспышках молнии, нарисованные с сочувствием и осуждением, юмором и печалью.

Французская революция слушать на видеосервисе Wink.

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