Французская косичка. Энн Тайлер (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Новая семейная сага от лауреата Пулитцеровской премии о семейных связях, где «всё сложно». Далеким солнечным летом 1959-го семейство Гарретов отправляется в свой первый и последний совместный отпуск, который оставит в их жизни след на многие годы вперед. Мерси и Робин – обычная, на первый взгляд, пара, у них прекрасные дети – ответственная Элис, взбалмошная Лили и мечтательный Дэвид . Они почти постоянно вместе, но в то же время не чувствуют связи друг с другом. Проходит время, дети взрослеют, уезжают из дома и сами заводят семьи. Постепенно, без драматического накала страстей, незаметно для постороннего взгляда семейные отношения рассыпаются. Что же удерживает Гарретов вместе? «Французская косичка» – это новый семейный портрет от мастера тонкой психологической прозы. Сложное полотно взаимоотношений, невероятно реалистичные персонажи и неизменные декорации Балтимора. Пронзительная история о доброте и жестокости в повседневной жизни, о семейных безднах, о невозможности освободиться от тех, кто нас любит. «Семья, как мне кажется, всегда остается островком стабильности в любой ситуации: мы можем расстаться с друзьями, но родственники всегда остаются с нами. Что держит вместе столь разных, непохожих людей, какие ниточки их связывают?– вот вопрос, на который я пытаюсь ответить…», – Энн Тайлер. Аудиоверсию романа с безупречной точностью литературного критика исполнила Наталья Ломыкина, книжный обозреватель Forbes, преподаватель журфака МГУ, радиоведущая. Пресса о романе: «Французская косичка» – это роман о воспоминаниях, о том, что нам остается, когда все выборы сделаны, дети воспитаны, а мечты реализованы или заброшены. Это медитативное, вдохновляющее размышление о течении времени», – The New York Times «Новый роман любимицы „Фантома“, американки Энн Тайлер – достойный пример литературы-антидепрессанта. Пулитцеровский лауреат (и дважды номинант) умело сплетает на манер этой самой тугой косы à la française – то есть заплетенной не от шеи, а от самой макушки – историю разных ветвей благоприличной и благополучной балтиморской семьи Гарреттов с 1959 года аж до 2020-го, до карантина», – Михаил Визель, Российская газета «Семейная сага необычайной тонкости и изящества, роман, который показывает, что в свои 80 лет Энн Тайлер по-прежнему лучшая из лучших», – The Spectator «Учитывая весь ужас и хаос сегодняшнего мира, история „Французской косички“ утешает словно родные объятия. Совсем неважно, верите ли вы в святость семейной жизни, ведь одно лишь ее описание станет для вас отрадой», – The Washington Post Возрастное ограничение: 16+



