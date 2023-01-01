Франкенштейн. Мэри Шелли (книга, 1818) слушать онлайн

Сюжет

Молодой швейцарский ученый, наделенный недюжинным талантом и ненасытной жаждой просвещения, овладевает тайной воспроизведения живой материи. Он создает человеческое существо, обладающее экстраординарной силой и выносливостью, но, пораженный его физическим уродством, способным вызывать лишь ужас, спешит сложить с себя ответственность за дальнейшую судьбу своего творения. В результате демон, или монстр, как именует его автор, отчаявшись обрести свое место среди людей, восстает против создателя и жестоко мстит ему.



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