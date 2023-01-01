WinkАудиокнигиФорт Стел�лар. Андрей Ливадный
Форт Стеллар. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика74 мин12+
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О книге
«Форт Стеллар» – фантастический рассказ Андрея Ливадного, эпизод шестой основное время действия 2608-2670гг, цикл «История Галактики», жанр боевая фантастика, космическая фантастика. Считалось что он погиб, прикрывая эвакуацию беженцев с планеты Дабог, но спустя десятилетия после окончания Галак�тической войны его найдут в криогенном модуле спасательной капсулы. Перед юношей, пережившим своих сверстников, откроется новый, послевоенный мир, но таков ли он, как рисовало воображение перед первым и последним боем?
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