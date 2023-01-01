Форт Стеллар. Андрей Ливадный
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Форт Стеллар. Андрей Ливадный

Форт Стеллар. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика74 мин12+

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О книге

«Форт Стеллар» – фантастический рассказ Андрея Ливадного, эпизод шестой основное время действия 2608-2670гг, цикл «История Галактики», жанр боевая фантастика, космическая фантастика. Считалось что он погиб, прикрывая эвакуацию беженцев с планеты Дабог, но спустя десятилетия после окончания Галактической войны его найдут в криогенном модуле спасательной капсулы. Перед юношей, пережившим своих сверстников, откроется новый, послевоенный мир, но таков ли он, как рисовало воображение перед первым и последним боем?

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Жанр
Фантастика
Время
74 мин / 01:14

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