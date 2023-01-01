Формула вашей жизни. Почему все сбывается по Структурному гороскопу. Григорий Кваша (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Последнее издание легендарного структурного гороскопа Григория Кваши! Слушателей ждёт авторская система анализа личности, подробное исследование совместимости знаков, «брачный гороскоп», точное «попадание» при описании знаков и многое другое! Открытый почти 40 лет назад структурный гороскоп помог тысячам людей принять верное решение и не совершать одни и те же ошибки в отношениях. Григорий Семенович Кваша – автор более 30 книг, родоначальник системы структурного гороскопа, член РАЕН. Он сумел совместить восточный и западный подходы и изобрел единственную в своем роде методику, основанную на точных расчетах и статистике. Автор считает, что звезды и расположение планет не оказывают никакого влияния на человека. Но все же существуют некоторые закономерности, которые позволяют понять, почему в вашей жизни происходят те или иные события, почему складываются или не складываются отношения в паре. Структурный гороскоп – система, которая расскажет все о вашей брачной совместимости с партнером и о типе вашей личности на основе точного математического анализа. Из этой книги вы узнаете, что такое брачное предназначение, брачная совместимость, разберетесь в характеристиках всех годовых знаков, сможете анализировать поступки и решения, зная, какие особенности характерны для того или иного знака. Григорий Кваша уже написал формулу вашей судьбы. Вам осталось лишь прочитать.



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