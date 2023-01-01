Формула любви. Тот самый Мюнхгаузен. Григорий Горин
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Формула любви. Тот самый Мюнхгаузен. Григорий Горин

Формула любви. Тот самый Мюнхгаузен. Григорий Горин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза, Драматургия317 мин12+

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О книге

Литературные сценарии Григория Горина не нуждаются в представлении. Фильмы «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви», созданные в творческом содружестве с режиссeром Марком Захаровым, завоевали всенародную любовь и давно разошлись на цитаты. Предлагаем вам послушать аудиоверсию киноповестей Горина, блестяще исполненную известным актером Алексеем Борзуновым. Вас ждет новая встреча с бароном Мюнхгаузеном и Мартой, бургомистром и герцогом, великим магистром графом Калиостро и помещиком Алексеем Федяшевым, Жакобом, Маргадоном и другими любимыми героями. …Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!..

Формула любви слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Современная проза, Драматургия
Время
317 мин / 05:17

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