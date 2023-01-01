Формула добра. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если ты собака-поводырь, то привередничать на работе тебе не к лицу. Вот и лабрадор Трисон поступил на службу к весьма необычной подопечной. Со слепой старушкой не побегаешь, не поиграешь, но он отлично справлялся со своей задачей не смотря ни на что. Правда, скоро все изменилось, судьба преподн�есла сюрприз. И верный помощник попал к совсем другим хозяева. Поводырь стал… охранником! Казалось, быть на страже в детском садике – легче легкого, пока там не произошло страшное событие. Однако Трисон не простой пес, поэтому даже в критической



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