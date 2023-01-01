Фома Гордеев. Максим Горький (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одно из самых известных произведений Максима Горького. Драматическая история жизни мальчика, а затем мужчины, Фомы Гордеева, рожденного в семье богатого купца, промышляющего на Волге. Фома унаследовал от своего отца живость и предприимчивость, а также любовь к деньгам и желание их зарабатывать. Мать Фомы была женщиной совершенно другого склада, нежели отец, и казалась чужой среди людей. Ее душа была чужда миру разгула и веселья. Сама душа ее, казалось, больше любила страдать, чем радоваться. И от нее Фома получил ту часть своего характера, которая постоянно тяготила его, не давая, подобно отцу, всю жизнь посвятить зарабатыванию капитала… В этом романе Максим Горький дает яркую картину жизни русского купечества конца XIX века – нравы, обычаи, философию и быт купцов того времени. Роман, несомненно, будет интересен всем, кто интересуется историей русского предпринимательства и российской историей конца XIX столетия вообще. Роман «Фома Гордеев» также входит в обязательную школьную программу по литературе.



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