Фобия. Наталья Андреева
Wink
Аудиокниги
Фобия. Наталья Андреева

Фобия. Наталья Андреева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы346 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Когда ты живешь в постоянном страхе, когда ты вздрагиваешь от каждого телефонного звонка, когда тебе изменяет любимый муж и предает лучшая подруга, когда милиция не хочет тебя защищать и в конце концов начинает подозревать в убийстве, вот тогда тебе ничего не остается, как только инсценировать собственную смерть! И вот тогда ты, наконец, узнаешь, кто за всем этим стоит!

Фобия слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг