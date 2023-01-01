Фобия. Наталья Андреева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда ты живешь в постоянном страхе, когда ты вздрагиваешь от каждого телефонного звонка, когда тебе изменяет любимый муж и предает лучшая подруга, когда милиция не хочет тебя защищать и в конце концов начинает подозревать в убийстве, вот тогда тебе ничего не остается, как только инсценироват�ь собственную смерть! И вот тогда ты, наконец, узнаешь, кто за всем этим стоит!



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