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Ф.М.Достоевский. Анатолий Кони (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Биографии и мемуары105 мин12+
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Сюжет
Анатолий Федорович Кони (1844-1927) знаменитый юрист, писатель, общественный деятель. С 1900 года – почетный академик. Кони стал широко известен после дела В.И. Засулич, на котором под его председательством ей был вынесен оправдательный приговор. Кони был в дружеских отношениях со многими писателями. Он хорошо знал Достоевского. Воспоминания о Достоевском легли в основу этой книги.
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