Ф*к Ю мани. Как перестать зависеть от денег. Бабайкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В 35 лет мои доходы от инвестиций превысили расходы, и я вышел на пенсию. В своей первой книге я рассказал о том, как именно мне это удалось. Перед вами вторая часть моей истории. Я хочу познакомить вас с удивительным миром самостоятельных пенсионеров. Их много. Их опыт поражает. Их мысли заставляют задуматься. Идея книги – рассказать о движении F.I.R.E (financial independence retire early, финансовая независимость и ранний выход на пенсию). Я хочу показать, что такой образ жизни удобен, интересен и очень даже полезен. Фак Ю Мани – так в кругу ранних пенсионеров называется сумма, которая позволит безболезненно наслаждаться жизнью, послав к черту надоевшую работу. Фак Ю Мани – целая философия жизни. Я написал для вас путеводитель. Вооружившись основными инструментами и знаниями, каждый способен проложить к обеспеченной жизни свой собственный маршрут. Желаю вам удачи!



Ф*к Ю мани слушать на видеосервисе Wink.