Физика на пальцах. Для детей и родителей, которые хотят объяснять детям. Александр Никонов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Понимаете ли вы теорию Стивена Хокинга и теорию относительности? Знаете ли и сможете ли доступно объяснить основы квантовой физики? Расскажете об открытии Марии Склодовской-Кюри? Хотите понять самую модную науку XXI века? Неважно, учитесь ли вы в школе или уже давно закончили ее. Если вы любознательный человек, то эта аудиокнига ДЛЯ ВАС! САМАЯ ГЛАВНАЯ НАУКА – ЭТО ФИЗИКА! Так начинает эту аудиокнигу известный публицист, популяризатор теоретической науки Александр Никонов. Здесь вы сможете узнать: – Зачем нужны атомы и как они устроены – Что такое электричество – Виды взаимодействия в окружающем мире – Откуда берется время – Сколько и каких элементов содержится в организме человека.



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