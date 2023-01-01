Физический интеллект. Клэр Дейл,Патрисия Пейтон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наша способность ясно мыслить и плодотворно действовать зависит от реакции тела на те или иные обстоятельства, от химических процессов, происходящих в организме. Поэтому физический интеллект – активное управление собственной физиологией – является одним из ключевых факторов успеха в современном мире. Книга Клэр Дейл и Патрисии Пейтон поможет читателям развить четыре важнейшие составляющие физического интеллекта – силу, пластичность, устойчивость и выносливость. Поняв химическую основу эмоций и освоив нужные техники, появится инструмент, чтобы стать более продуктивными, лучше общаться, эффективнее руководить, без труда справляться со сложными ситуациями на работе и дома – а значит, быть счастливее.



Физический интеллект слушать на видеосервисе Wink.