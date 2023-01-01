Финиста. Сонный дом. Наталья Щерба (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Трудно быть самой младшей! У Фини эталонная старшая сестра и крутейший старший брат, а от самой Фини сплошные проблемы. Одно слово, непутевая. А еще у Фини есть необыкновенная странность – она может заснуть и проснуться только через несколько дней, а то и недель. Доктора разводят руками, родители приходят в отчаяние. И никто не знает, что во сне Фини подвластна любая магия, и с каждым разом эта магия становится все осязаемей… А еще в каждом сне Финисту поджидает Дверь. Дверь может быть любого цвета и размера, выглядеть, как ворота или маленькая калитка, но она всегда есть и всегда закрыта, и за ней скрывается наиважнейшая тайна. Но однажды во сне Фини попала в Сонный дом – и ее жизнь изменилась окончательно и бесповоротно. Именно тогда она начала свой путь к тому, чтобы стать мастером создания волшебных снов… «Финиста. Сонный дом» Натальи Щербы – новая таинственная история от автора «Часодеев», «Чародола» и «Лунастров».



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