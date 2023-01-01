Финист – Ясный сокол и другие сказки. Андрей Платонов (книга, 2020) слушать онлайн

Если вы считаете, что сказки могут быть интересны только детям, то вы глубоко заблуждаетесь. Послушайте вместе со своим ребенком сборник сказок Андрея Платонова «Финист – Ясный сокол» и убедитесь в этом сами. Непреложные истины о том, что только доброму сердцу и светлым помыслам по плечу любые, казалось бы, даже самые непосильные задачи, рассказанные в форме сказки, будут интересны слушателям любого возраста.



Финист – Ясный сокол и другие сказки слушать на видеосервисе Wink.