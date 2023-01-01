Финист – ясный сокол. Андрей Рубанов (книга, 2020) слушать онлайн

Роман-победитель литературной премии «Национальный бестселлер-2019»



Это изустная побывальщина. Она никогда не была записана буквами. Во времена, о которых здесь рассказано, букв ещe не придумали. Малая девка Марья обошла всю землю и добралась до неба в поисках любимого – его звали Финист, и он не был человеком. Никто не верил, что она его найдeт. Но все помогали. В те времена каждый помогал каждому – иначе было не выжить. В те времена по соседству с людьми обитали древние змеи, мавки, кикиморы, шишиги, анчутки, лешаки и оборотни. Трое мужчин любили Марью, безо всякой надежды на взаимность. Один защитил, другой довeл до края земли, третий донeс до неба. Из-за одной малой девки целый мир сдвинулся и едва не слетел с оси. Ничто, кроме любви, не может сдвинуть мир с места.



Финист – ясный сокол слушать на видеосервисе Wink.