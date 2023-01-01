Финансовый менеджмент – это просто: Базовый курс для руководителей и начинающих специалистов. Алексей Герасименко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Из этой аудиокниги вы узнаете, каковы основные задачи финансового директора как выглядит организационная структура финансовой функции в компании как оценивать проекты вложений в оборудование и новые технологии как оценивать стоимость компании в целом как определить оптимальную структу�ру капитала компании и многое другое.



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